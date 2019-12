Chemion baut in Dormagen : Neuer Riesen-Terminal für den Chempark

Dormagen Logistiker Chemion investiert mehr als zehn Millionen Euro. Am Dienstag war die Grundsteinlegung.

Wie stark der Logistikbereich boomt, zeigt ein Vergleich: Weist der bisherige Terminal Stellplätze für 360 Container auf, wird auf dem neuen, über 1,4 Hektar großen Areal im Nordwesten des Chemparks Platz vorhanden sein für exakt 1002 Fracht- und Tankcontainer. „Es gibt nicht übermäßig viele Möglichkeiten, Zukunft für ein Unternehmen zu gestalten“, sagte Richter, der seit zehn Tagen der neue Chef von Chemion ist. „Eine ist es, in die richtigen Projekte zu investieren. Ich bin überzeugt, die Investition in das Container-Terminal ist ein richtiges Projekt für Chemion.“ Am Standort werden zehn neue Arbeitsplätze entstehen.

Bürgermeister Erik Lierenfeld begrüßte die neue Investition und betonte die Industriefreundlichkeit des Standorts Dormagen. Gleichwohl erwähnte er auch „gewisse Nachteile“, die sich bei Großinvestitionen ergeben können, wenn sie mehr Verkehr auslösen. Aber gerade dies sei durch den neuen Riesen-Terminal nicht der Fall, weil er Verkehre von Dormagener Straßen fernhalte. Transporte von Chemion-Container in den Chempark hinein entfielen, der zusätzliche Verkehr werde innerhalb des Chemparks abgewickelt, so heißt es von Seiten Chemions. Für einen reibungslosen Ablauf im Chemiepark ist Lars Friedrich, Chef des Betreibers Currenta, zuständig. Vor wenigen Tagen hat Bayer den Verkauf seines 60-prozentigen Anteils am Chempark-Betreiber abgeschlossen. Käufer ist der aus Australien stammende Infrastruktur-Finanzinvestor Macquarie Infrastructure and Real Assets (Mira). Friedrich betonte am Dienstag die Bedeutung des Vorhabens für den Standort: „Das Chemion-Projekt schafft eine Infrastruktur für den gesamten Chempark Dormagen und flankiert dessen kerngesundes Wachstum.“ Insgesamt investierten die produzierenden Unternehmen im Werk „laufend in ihre Betriebe und benötigen dafür eine gut entwickelte, effiziente Logistik.“