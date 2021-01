Chemie in Dormagen : Currenta installiert mehr Ladesäulen für Elektroautos

Chemie in Dormagen

Dormagen Der Chempark-Betreiber Currenta setzt an seinen Standorten seit einiger Zeit verstärkt auf Elektromobilität – auch im Dormagener Chempark.

(ssc) Das findet seinen Ausdruck in der Installation von Stromladesäulen, mit denen Autos „betankt“ werden können. Das Unternehmen Bayer ist von dem Modell angetan und hat nun weitere Ladesäulen geordert.

Schon vor mehr als drei Jahren hatte Currenta zusammen mit den Fachleuten des Industriedienstleisters Tectrion die ersten Ladesäulen im Chempark errichtet und in Betrieb genommen. Anfang 2020 waren es insgesamt neun Ladesäulen, die von den Chempark-Unternehmen und vor allem von Currenta selbst an den Standorten genutzt werden konnten. Das war so erfolgreich, dass Bayer nun neue Ladesäulen für Dormagen, Monheim und Frankfurt geordert hat. Currenta wird insgesamt zehn weitere „E-Tankstellen“ für das DAX-Unternehmen planen, bauen und betreiben.