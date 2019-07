Wettbewerb in Dormagen : Kölner Schülerin für einen Tag Chefin im Chempark

Wettbewerb in Dormagen

Dormagen Dieses Jahr findet zum fünften Mal der Chemcologne Schüler-Wettbewerb „Meine Position ist spitze!“ statt. Zu gewinnen gab es die Chance, eine leitende Position in einem Chemieunternehmen im Rheinland für einen Tag auszuprobieren.

Die zwölf Gewinner, Schüler ab 16 Jahren, trafen sich jetzt und erfuhren, was sie in ihrem „ein-Tages-Job“ erwarten würde. „Das Rheinland ist die stärkste Chemieregion Europas und wir möchten den jungen Menschen das Potential der verschiedenen Berufsbilder in dieser Branche näher bringen“, erklärt Daniel Wauben, Geschäftsführer bei Chemcologne. Diese Botschaft hat die Dormagener Schüler offenbar nicht genug erreicht, denn nur zwei Schüler haben sich beworben. Die Stelle im Dormagener Chempark bekommt eine Schülerin aus Köln. „Das Mädchen, das die Stelle bekommen hat, hatte mit Abstand die beste Bewerbung“, erklärt Chempark-Pressesprecher Mauritz Fänger-Montag. Die Dormagener Bewerber hätten keine Chance gehabt.