Cheerleading in Dormagen : „Lions“ fahren zur Meisterschaft

Dormagen Die „Lions“-Cheerleader aus Delhoven nehmen an der Landesmeisterschaft teil. Zwei Jahre lang konnten die Tänzerinnen und Tänzer nicht teilnehmen.

Die Lions Cheerleader aus Delhoven werden in diesem Jahr nach zweijähriger Zwangspause zum erste Mal wieder an der Cheerleading-Landesmeisterschaft in Gelsenkirchen teilnehmen. Die Vorfreude der Tänzerinnen und Tänzer ist riesig. Trainerin Daniela Neuy erzählt: „Corona hat uns in den letzten zwei Jahren leider einen Strich durch die Rechnung gemacht, umso schöner, dass wir endlich wieder starten dürfen.“ In den Teamkategorien werden die „Lions“ nur in der Kategorie „Junior Allgirl“ (17 Starter) und mit dem „Pom Dance Master Team“ (elf Starter, alle über 30 Jahre) antreten. Neuy führt aus: „Dafür sind wir aber zusätzlich in den Kategorien ‚Peewee‘ und ‚Senior CoEd Groupstunt‘ am Start, sowie mit zwei Teams im ‚Double Urban Dance‘ und einem Team im ‚Double Pom Dance Master‘.“ Insgesamt werden 50 Starter mit sieben Programmen auf die Meisterschaftsmatte gehen und sich der Jury stellen.