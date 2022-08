CDU-Talk in Dormagen: „Zusätzliche Belastungen verringern“​

Dormagen Beim „Dormagen Talk“ diskutierte die CDU mit Experten aus unterschiedlichen Bereichen über Steuerlast und Energiekosten. Was ist zu tun?

Die Kostenpflichtiger Inhalt geplante Erhöhung der Grundsteuer B in Dormagen war Anlass für einen „Dormagen Talk“ des CDU-Stadtverbandes. „Zusätzliche Belastungen durch die Grundsteuer sind in Zeiten von steigenden Strom- und Wärmekosten nicht tragbar. Wir brauchen eine echtze Aufgabenkritik bei der Stadt“, lautete die Position von Parteivorsitzender Anissa Saysay, die mit Axel Tomahogh-Seeth, Vorstand der Dormagener Baugenossenschaft, Ralf Eming, Leiter der Verbraucherberatung, und CDU-Kreisvorsitzenden Ansgar Heveling MdB das Podium bildete.

Tomahogh-Seeth schilderte, welche Auswirkungen die steigenden Kosten auf die Mieter der Baugenossenschaft haben: „Insgesamt liegen wir mit einer Durchschnittsmiete von etwa 6,60 Euro weit unterhalb dessen, was in Dormagen erzielt werden kann. Viele unserer Mieter erhalten zudem Sozialhilfe, über die die steigenden Kosten in den Nebenkosten ebenso wie bei Strom und Wärme ausgeglichen wird.“ Seine Forderung an die Kommunalpolitik: „Schlagen sie ein Berechnungsmodell für die Grundsteuer hier in Dormagen vor. Zusätzliche Belastungen für die Mieterschaft müssen kompensiert werden durch individuelle Fördermittel, wie Wohngeld oder anderes.“