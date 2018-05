Dormagen : CDU: Mehr Sicherheit an Badeseen

An diesem offiziellen Strandbereich des "Strabi" ist das Baden erlaubt. Foto: ATI

Dormagen Stadt erarbeitet ein Konzept, um Schüler und junge Erwachsene zu erreichen.

Der schreckliche Todesfall eines jungen Feuerwehrmannes, der vor wenigen Tagen in einem Badesee in Neuss ertrunken ist, hat viele aufgeschreckt. Er ist nicht zuletzt der Anlass für einen Vorstoß der Dormagener CDU für mehr Sicherheit an Baggerseen. Sie hatte die Verwaltung gebeten, das Thema Vermeidung von Badeunfällen aufzugreifen. Dabei ging es zunächst um Schüler und um eine mögliche Zusammenarbeit mit den Schulen, aber auch der DLRG. "Die Verwaltung hat dann den richtigen Hinweis gegeben", sagt CDU-Ratsmitglied Carola Westerheide, "die Zielgruppe zu erweitern". Denn Erster Beigeordneter Robert Krumbein verwies darauf, dass gerade auch die Ende 20-, Anfang 30-Jährigen diejenigen seien, die gerne einen Baggersee besuchen und dort (verbotenerweise) baden.

Im Schulausschuss waren sich alle Politiker in der Sache einig, dass mehr Sicherheit hergestellt werden muss. "Die Kernfrage ist, wie die Jugendlichen am besten zu erreichen sind?" so Westerheide. Via Facebook oder doch per klassischem Flyer? Oder über die neu geschaffene Whatsapp-Nachrichten-Gruppe der Stadt? Im Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit der Stadt wird im Team um Leiter Max Laufer nur über ein Konzept nachgedacht, wie zielgerichtet und zeitnah etwas bewirkt werden kann. "Der Ansatz in Neuss, über die Schulen zu gehen, ist gut, wir möchten uns aber breiter aufstellen und auch Ältere ansprechen", sagt der Dormagener Pressesprecher Laufer.



Auch in Dormagen gibt es zahlreiche solcher Seen, wie beispielsweise der Goldberger See oder der Straberg-Nievenheim-See ("Strabi"). Der Eigentümer dieser Fläche und die Stadt Dormagen haben im vergangenen Jahr bereits zahlreiche Maßnahmen getroffen, um das Bade- Verbot deutlich zu machen, nachdem zuvor bei gutem Wetter viele Dormagener dort "wild" gebadet hatten. "Wir möchten den traurigen Vorfall in Neuss nun zum Anlass nehmen, weitere Aufklärung zu betreiben, welche Gefahren das Wildbaden mit sich bringen kann", erklärte Carola Westerheide. Ein probates Konzept kann sicher niemand sofort aus dem Ärmel schütteln", meint sie, "wichtig ist es uns, dass eine solche Information, wie immer sie am Ende aussehen wird, regelmäßig, das heißt, in jedem Jahr nach draußen gegeben wird, um die nachrückenenden Jahrgänge zu erreichen".

