Politik in Dormagen CDU-Vorsitzende Saysay kandidiert wieder

Die CDU Dormagen wählt am 28. Februar eine neue Führung. Der Vorstand des Stadtverbandes hat Vorsitzende Anissa Saysay aufgefordert, wieder für die Position der Partei-Chefin zu kandidieren. Ebenso will sich der geschäftsführende Vorstand dem Votum der Mitglieder stellen. Saysay richtet im Einladungsschreiben eine Frage an die Mitglieder: „Wem trauen Sie die Aufgabe zu, einen erfolgreichen Kommunalwahlkampf vorzubereiten, die richtigen inhaltlichen Schwerpunkte zu setzen und die CDU in allen Dormagener Ortsteilen wieder zu alter Stärke zu führen?“