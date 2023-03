CDU in Dormagen und im Rhein-Kreis droht Skandal Hoffmann will Verfahren gegen Landtagsabgeordneten Geerlings

So teilte der ehemalige Bürgermeister Peter-Olaf Hoffmann in einer Pressemitteilung mit, dass er am Dienstag beim Kreisvorsitzenden der CDU, Ansgar Heveling MdB, beantrag hat, gegen seinen 1. Stellvertreter Jörg Geerlings MdL, ein Parteiordnungsverfahren einzuleiten. Laut Hoffmann ist Geerlings „verdächtig, sich durch Weitergabe von Besprechungsinhalten und Beschlüssen aus der Sitzung des Kreisparteivorstands vom 24. Februar parteischädigend zum Nachteil der Dormagener Stadtverbandsvorsitzenden Anissa Saysay geäußert und verhalten zu haben“. Hoffmann regt an, das Verfahren der Landespartei zu übertragen. Deren Spitze sei auch bereits über diesen Vorgang informiert.