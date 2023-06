Entscheidung in Dormagen CDU wählt Parteispitze im zweiten Anlauf

Anissa Saysay oder Alana Voigt? Amtsinhaberin oder Herausforderin? Um diese wesentliche Personalie geht es am kommenden Montag, 5. Juni, wenn die Dormagener CDU ihre Mitglieder zur Versammlung ruft und dort unter anderem die Position der Partei-Vorsitzenden besetzen will – oder „des“ Vorsitzenden? Denn im Raum steht eine nebulöse Ankündigung, dass an diesem Abend ein derzeit noch unbekannter Dritter ebenfalls kandidiert. „Mir gegenüber wurde übermittelt, dass sich auf der anstehenden Versammlung ein weiterer Kandidat bewerben könnte“, sagt Parteichefin Saysay. „Bis dahin hat diese Person darum gebeten, anonym bleiben zu wollen. Ob es am Montag tatsächlich zu einer dritten Kandidatur um den Vorsitz kommen wird, liegt nicht in meiner Hand. Jedes Mitglied hat das Recht dazu sich um jeden Posten im Vorstand zu bewerben. Mir ist diese dritte Person nicht bekannt.“ Die Versammlung in der BvA-Aula beginnt um 19.30 Uhr.