Christdemokraten aus Dormagen : Schlechter Stand in der Kreis-CDU

Dormagen Beim CDU-Kreisparteitag schnitten die Dormagener bei allen Abstimmungen schlecht ab. Eine Erklärung dafür könnten die Querelen sein, die es seit Monaten parteiintern gibt.

Von Klaus D. Schumilas

Den Kostenpflichtiger Inhalt Kreisparteitag der CDU am vergangenen Samstag im Berufskolleg im Hamfeld in Neuss wird die Führungsspitze der Dormagener Christmokraten in nicht allzu guter Erinnerung behalten. Wahlen sind Entscheidung für oder gegen Programme, für oder gegen Menschen, die sich um ein Amt bewerben und sind sind eins ganz sicher: ein gutes Stimmungsbarometer. Das steht für die Dormagener Vertreter vor Ort eher auf „regnerisch“, nimmt man die Ergebnisse des Wahl-Marathons genauer unter die Lupe.

Marco Meuter ist erstmals Beisitzer im Kreisvorstand. Foto: Schützen Zons

Ein Klatsche bezog zum Beispiel Parteivorsitzende Anissa Saysay bei der Wahl der sieben Vertreter zur Landesvertreterversammlung. Von den acht Bewerbern erhielt sie mit Abstand das schlechteste Ergebnis: Lediglich 25 Prozent der 120 Stimmen entfielen auf sie. Die zweite Dormagenerin, Barbara Brand, erhielt zwar auch nur das zweitschlechteste Ergebnis, das waren aber fast 62 Prozent. Zum Vergleich: Die auch für Dormagen zuständige Landtagsabgeordnete Heike Troles kam auf 85,8 Prozent Zustimmung.

Wie es aktuell um das Standing der Dormagener Kommunalpolitiker in der Kreisgemeinschaft bestellt ist - ziemlich miserabel - , zeigten auch die Wahlen zum Kreisvorstand. So unterlag der erfahrene Kreispolitiker Andreas Buchartz bei der Wahl des Schatzmeisters gegen Nachwuchsmann Fabian Hasebrink aus Meerbusch (42 zu 57 Prozent). Ganz bitter wurde es bei der Wahl der 16 Beisitzer, für die es 18 Bewerbungen gab: Die letzten fünf Plätze wurden allesamt von Kandidaten aus Dormagen belegt, eine Mehrheit der Stimmen bekam niemand von ihnen. Im Gegenteil: Michael Contad (48,9 Prozent), Andreas Buchartz (43,5), Anissa Saysay (36,6), Marco Meuter (31,3) und Partei-Vize Wilhelm Deitermann desaströse 13,7 Prozent. Saysay nahm ihre Wahl dar nicht an, um so ihrem Vorstandskollegen Meuter einen Platz im Vorstand zu verschaffen. Sie selbst ist als Parteivorsitzende kooptiertes Mitglied, allerdings ohne Stimmrecht.