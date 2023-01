CDU-Vorstoß in Dormagen Neuer Anlauf für Bezirksausschüsse

Im zweiten Anlauf soll es klappen: Am Montag, 16. Januar, bittet die CDU ihre Mitglieder zur ersten Versammlung im neuen Jahr in die „Kulle“ (Beginn 18.30 Uhr). Es ist direkt eine besondere, denn die Christdemokraten sollen darüber entscheiden, ob es in Dormagen künftig (wieder) Bezirksausschüsse geben soll. Votieren sie dafür, will die Parteiführung das Thema in die Fraktion geben mit der Bitte, dass diese einen entsprechenden Antrag für den Stadtrat formuliert. Die Chancen für eine Umsetzung stehen allerdings nicht so gut, vor einem Jahr äußerten sich die politischen Mitbewerber eher skeptisch. Auch parteiintern ist das Thema umstritten.