Finanzen in Dormagen : Gewerbesteuer-Erhöhung ein Fehler

Dormagen Die CDU sieht im Vorstoß der Kollegen in Neuss, die den Gewerbesteuer-Hebesatz halbieren wollen, eine Gefahr für Dormagen. Es entstände eine Konkurrenzsituation.

Die Nachricht, dass die CDU in Neuss sich dafür ausspricht, den Gewerbesteuer-Hebesatz zu halbieren, sorgt nicht nur in der Quirinusstadt für Aufsehen. Monheim, Leverkusen und jetzt auch Neuss, dass mit „Dumpingpreisen“ ein attraktiver Standort werden und mehr Unternehmen anlocken will? Das kommt bei den Parteikollegen in Dormagen nicht besonders gut an: „Ein solcher Plan ist kontraproduktiv“, formuliert der Dormagener Fraktionsvorsitzende Kai Weber zurückhaltend, aber in der Botschaft deutlich. „Das wäre sicherlich eine Schädigung der umliegenden Kommunen und hätte Auswirkungen auf Dormagen.“ Also auf die Kreisgemeinschaft, wo dann von „Gemeinsinn“ nicht viel zu spüren wäre, wenn es um den Wettbewerb als attraktiver Standort geht.