Vorstoß der CDU im Stadtrat Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten für freiwerdende Stellen

In der letzten Sitzung des Stadtrates am Donnerstag wird der Tagesordnungspunkt Stellenplan mit großer Wahrscheinlichkeit der Streitpunkt Nummer eins sein. Seit Jahren gibt es Kritik am Stellenzuwachs im Rathaus, was vor allem von der CDU moniert wird. Die legt jetzt zur Ratssitzung einen Antrag vor, in dem es darum geht, dass der Stadtrat „eine Wiederbesetzungssperre von sechs Monaten für freiwerdende Stellen“ beschließt.