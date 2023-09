Versammlung der CDU in Dormagen Expertenkreise sollen Kommunalwahl vorbereiten

Dormagen · Auch wenn noch zwei Jahre Zeit ist, so will die CDU in Dormagen nächste Woche erste, wichtige Weichen für die Kommunalwahl 2025 stellen.

29.09.2023, 16:53 Uhr

Der Vorstand der CDU will schon jetzt die Kommunalwahl vorbereiten. Foto: schum Foto: Klaus Schumilas

Rund zwei Jahre vor der Kommunalwahl startet die Dormagener CDU ihre Vorbereitung. Auf der Mitgliederversammlung des Stadtverbandes am kommenden Donnerstag, 5. Oktober, ab 18 Uhr im Schützenhaus geht es um einen „ersten, wichtigen Schritt zur Organisation“ der Wahl, sagt Partei-Vorsitzende Anissa Saysay. Konkret möchten sie und das Vorstandsteam „Anregungen und Input“ von den Mitgliedern einsammeln. Saysay sagt: „Nach dem Beschluss des Stadtverbandsvorstandes werden wir Expertenkreise einrichten, die die Inhalte des nächsten Dormagener Wahlprogramms maßgeblich erarbeiten sollen. Dabei ist auch die Expertise der Mitglieder gefragt.“