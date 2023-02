Haushalt in Dormagen CDU: Ausgabenseite ist das Kernproblem

Dormagen · Die CDU-Fraktion hat den Haushaltsplanentwurf 2023 in Köln beraten. Sie will vorschlagen, die ausgelagerten Stadt-Töchter wieder in die Kernverwaltung zurückzuholen.

27.02.2023, 04:50 Uhr

Ausgelagerte Bereiche sollen zurück in die Verwaltung. Foto: Klaus Schumilas

Die CDU wird dem Haushaltsentwurf der Stadt nicht zustimmen. Das ist das Ergebnis der Haushaltsberatungen der Großen Fraktion, die sich am Samstag in Köln getroffen hat. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht und in unserer Position als Oppositionsfraktion sehr intensiv diskutiert“, erklärt CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber. Die CDU sieht das Hauptproblem für den angeschlagenen Haushalt der Stadt auf der Ausgabenseite.