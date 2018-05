Dormagen: CDU-Experten referierten über Datenschutz

Dormagen Das Interesse am Thema Datenschutz war groß: Der CDU-Stadtverband hatte im Rahmen der neu ins Leben gerufenen Veranstaltungsreihe "CDU on Tour" zu einem Informationsabend über das Ende der Schonfrist zum 25. Mai geladen. Rund 70 Interessierte aus zahlreichen Sport-, Schützen- und anderen Vereinen und Organisationen waren der Einladung zur Information und zum Austausch gefolgt.

Im Gepäck hatte der CDU-Stadtverband bei seinem Tour-Stopp im Höttche die Neuerungen der EU-Datenschutzgrundverordnung, deren Übergangsfrist zur Einführung in zehn Tagen abläuft. Unter der Moderation des stellvertretenden Stadtverbandsvorsitzenden René Schneider wurde diese komplexe Materie von den beiden Referenten Kai Weber, dem Dormagener CDU-Fraktionsvorsitzenden, der beruflich auch Datenschutzexperte (Data Privacy Manager) ist, und Andreas Hamacher aus Neuss, promovierter Jurist und Experte für datenschutz-rechtliche Fragen, erläutert. Sehr praxisnah und anschaulich informierten sie mithilfe einer Power-Point-Präsentation über die anstehenden Neuerungen in der Gesetzgebung. Zahlreiche Fragen zu Datenschutzbeauftragten und Verpflichtungserklärungen wurden umfassend beantwortet. Besonders interessiert waren die Dormagener zum Beispiel an der Handhabung der Fotorechte für Vereins-Homepages: "Dazu braucht man die vorherige Einwilligung der Abgebildeten", so Weber. Am 12. Juni referieren sie vor dem Fußballverband Niederrhein in Norf.