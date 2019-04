Stadtrat in Dormagen : Zwei Männer rücken für zwei Frauen in der CDU-Fraktion nach

Dormagen Bei den Christdemokraten im Stadtrat gibt es einen Wechsel.

Bei Tina Kühn, die sich stark im Sportausschuss eingebracht hat, war ihr Rückzug eine persönliche Entscheidung, wie sie selbst sagt: „Mehrfachbelastungen durch Berufstätigkeit, familiärer Einsatz für meine Schwiegereltern und mein politisches Engagement haben gesundheitliche Spuren bei mir hinterlassen, was mir in meinem letzten Urlaub klar wurde. So habe ich vorzeitig wirklich schweren Herzens mein Mandat zum 1. Mai niedergelegt.“ Rückblickend sagt Tina Kühn: „Die fünf Jahre im Rat waren eine aufregende und prägende Zeit voller wichtiger positiver wie negativer Erfahrungen.“ Auch wenn sie betont, eine „aufmerksame Bürgerin Dormagens“ zu bleiben, stellt die 59-Jährige in Richtung Christdemokraten fest: „Die Politik in der CDU Dormagen hat keinen Platz mehr in meinem Leben.“