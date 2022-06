Krise in der CDU Dormagen : Zwei „Fraktionen“ - das geht schief

Meinung Dormagen Es läuft nicht schlecht für die CDU. Eigentlich. Ein so heftiger interner Streit wie noch nie sorgt für eine desaströse Außendarstellung und stört die so wichtige thematische und personelle Vorbereitung auf die Kommunalwahl.

Die Landtagswahl hat der CDU einen beeindruckenden Erfolg beschert. Auch in bundesweiten Umfragen sieht es gut aus. Daraus schöpfen die Christdemokraten im Rhein-Kreis Neuss (berechtigte) Hoffnungen, bei den Kommunalwahlen 2025 wieder die an die SPD verlorenen Rathäuser zurückzugewinnen. Aber auch in Dormagen ?

Das negative Image belastet die CDU insgesamt. Das ist schade, denn die Christdemokraten befinden sich eigentlich auf einem guten Weg. Die Fraktion hat das Wahldebakel der letzten Kommunalwahl überwunden und ihre Rolle in der Opposition mit klaren Positionen und Themen in Ausschüssen und Rat gefunden.

Auf Parteiebene ist nach langen Jahren des Stillstands ein beachtlicher Neuanfang gelungen. Dabei ist es gerade das Personaltableau, das überrascht hat und überzeugt. An der Spitze steht eine kluge und charismatische Migrantin als Speerspitze, assistiert von vier zum Teil komplett neuen Stellvertretern. Die Wahl im vergangenen Jahr brach eben jene personellen Verkrustungen auf, unter denen viele Parteien leiden. Doch anstelle froh und dankbar zu sein und diese Konstellation als Chance zu verstehen, um neues Wählerklientel zu gewinnen und altes zu binden, verhakt man sich in kleinlichen Machtkämpfen. Der Eindruck drängt sich auf, dass einige etablierte Politiker (nicht nur in der Fraktion) um ihre Posten und Pöstchen bangen, wenn aus der zweiten Reihe Talente nachdrängen und eine eigene Meinung mitbringen und vertreten. Zwei „Fraktionen“ in einer Partei? Das geht schief.