Vorsitzendenwahl des Stadtverbands Dormagen Andrang zu groß – Versammlung der CDU abgesagt

Mit welch harten Bandagen der seit Jahren zwischen Partei und Fraktion schwelende Konflikt ausgetragen wird, zeigte sich an einem Beispiel, Kostenpflichtiger Inhalt das am Dienstagmorgen öffentlich geworden war: Danach forderte Ratsmitglied und Voigt-Vertrauter Michael Conrad den Kandidatur-Verzicht der Parteivorsitzenden Saysay. Er hatte am Montagnachmittag das allseits geschätzte CDU-Mitglied und früheren Partei- und Fraktionsvorsitzenden Eduard Breimann in dessen Zuhause aufgesucht und ihn gebeten, mit Saysay zu sprechen, damit diese ihre Kandidatur zurückziehe. „Ich bin wirklich entsetzt“, sagte der 82-jährige Breimann, der seit 42 Jahren Mitglied in der Dormagener CDU ist, unserer Redaktion.