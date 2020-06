Kommunal-Wahlprogramm in Dormagen : CDU will zentrale Orte für Jugendliche

Dormagen Auf neun Seiten hat die CDU ihr Wahlprogramm aufgeschrieben. Das Motto lautet „Dormagen wird vor Ort gemacht: Ärmel hoch und ran“. Ziel ist die erneute Ratsmehrheit und die Wahl von René Schneider zum Bürgermeister.

„Bürgernah“ und „modern“– das sind die beiden Hauptkategorien im Programm der Dormagener CDU für die Kommunal- und Bürgermeisterwahl am 13. September. Dort will die CDU ihre Mehrheit im Stadtrat verteidigen und ihr Kandidat René Schneider Bürgermeister Erik Lierenfeld (SPD) im Amt ablösen. Die Verabschiedung des Wahlprogramms gilt nicht als Beginn des Wahlkampfes, denn der hat „schon längst begonnen“, wie Schneider sagt. Äußeres Zeichen sind die Online-Aktivitäten von ihm selbst und der Wahlkreis-Kandidaten. Dafür hat die CDU um Michael Conrad eigens ein Online-Team gegründet. Das Wahlprogramm bezeichnet Schneider als „lebendigen Organismus, da ist nichts in Stein gemeißelt“. Je nach Folgen aus der Corona-Pandemie könne das auch auf den neun Seiten berücksichtigt werden. Wichtige Eckpfeiler des Programms sind:

Schule Die CDU fordert für eine bessere und langfristige Planung im Grundschulbereich, dass zukünftige Baugebiete berücksichtigt werden. Sie hält auch weitere Schulverbünde und Lernorte, „wo nötig“, für sinnvoll. Auf der Grundlage eines „machbaren Sanierungsplans“ will die CDU „spürbare Verbesserungen“ in Ausstattung und Sanierung für Schulen und Ganztageseinrichtungen schrittweise umsetzen. Bei der Unterbringung in der OGS sind innovative und neue Raumkonzepte gefragt.

Wohnen, Bauen, Finanzen Die CDU will in der neuen Wahlperiode „zusätzliche Wohnflächen für die Mittelschicht“ ausweisen, ebenso öffentlich geförderten, bezahlbaren Wohnraum. Sie fordert in Richtung Verwaltung mehr Effizienz: „Bebauungspläne können beschleunigt finalisiert werden, neue zügiger erstellt.“ Mit Blick auf den Zusammenhang von Wohnen und Finanzen will die CDU „anstelle von Einmaleffekten durch Grundstücksverkäufe die städtischen Einnahmen verstetigen, indem künftig mehr Grundstücke, sowohl in Wohn- als auch in Gewerbegebieten, per Erbpacht angeboten werden“. Beim Bauen soll die Möglichkeit von Öffentlich-Privater-Partnerschaften (ÖPP) kritisch geprüft werden. „Endlich einmal im vereinbarten Kosten- und Zeitrahmen Bauprojekte fertig bekommen“ – das ist ein Wunsch und ziel, das René Schneider als Bürgermeister-Kandidat ebenso formuliert wie für seine Partei.