Provisorium in Dormagen : CDU fordert Aufgabe von Obdachlosenunterkunft

Hackenbroich Dass aus einem Provisorium oftmals eine Dauerlösung wird, ist nichts Neues. Diese Folge zu durchbrechen, strebt die Dormagener CDU an.

Sie fordert die Verwaltung auf, „konkrete Schritte zur Aufgabe der Obdachlosenunterkunft an der Böttgerstraße darzustellen“, sagt Jo Deußen, sozialpolitischer Sprecher der Fraktion und Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses. Weiter: Es soll ferner die Planung für eine adäquate Folgeunterbringung der betroffenen Nutzer vorgelegt werden. Das Thema soll am 4. Februar in der ersten Sitzung des im Jugendhilfeausschusses (JHA) in der neuen Wahlperiode diskutiert werden.