CDU-Antrag in Dormagen : Verkehrsstreit in Delhoven geht weiter

Delhoven Die CDU fordert, den Verkehr in Delhoven durch ein Fachbüro untersuchen zu lassen.

Um dieses Viertel in Delhoven wurde in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres intensiv und hitzig gestritten. Anwohner im Bereich der Boelckestraße und Josef-Steins-Straße leiden unter dem Durchgangsverkehr und wünschen sich eine Entlastung. Die könnte eine Verlängerung der Pfauenstraße ganz am Ende führen, wo sie in Höhe des Krähenwegs an Feldern endet. Dort könnte die Straße verlängert und in einem rechten Winkel auf die L 280 geführt werden. Folge: Nach Angaben der Stadt könnte dies zu einer Entlastung von etwa 1800 Fahrzeugen pro Tag führen, eine Einbahnstraßenregelung würde immer noch die Hälfte dieser Zahl bedeuten. Bürgermeister Erik Lierenfeld hatte in der besagten Sitzung des Planungsausschusses erläutert, dass er der Bitte eines Delhoveners um Prüfung dieser speziellen Verkehrssituation nachgekommen sei. Danach gab es im vergangenen Sommer eine Befragung von Anwohnern, die stark in die Kritik geraten war. Zum einen wegen des Zeitpunkts in den Ferien, zum anderen, weil offenbar nicht alle möglichen Betroffenen gefragt worden waren. Das Ergebnis der Umfrage war uneindeutig. In der Folge gründeten sich Initiativen. Eine von ihnen, die „IG Verkehrsregelung in Delhoven mit Bedacht und Augenmaß“, bezeichnete die von der Stadt vorgegebenen Fragestellungen als „tendenziös“. Kritik: „Andere verkehrslenkende Maßnahmen und Entlastungen über vorhandene Straßen werden gar nicht angesprochen.“