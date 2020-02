Menschen mit Handicap in Dormagen : cbf organisiert den Fahrdienst für Behinderte neu

Dormagen Das Angebot soll neu organisiert werden – mit Wirkung zum 1. März. Ab diesem Datum, so informiert Annemarie Engels, die zweite Vorsitzende des cbf, werden Anmeldungen für den Behindertenfahrdienst in der Zeit von Montag bis Freitag nur noch unter einer zentralen Handynummer angenommen.

Ab diesem Datum, so informiert Annemarie Engels, die zweite Vorsitzende des cbf, werden Anmeldungen für den Behindertenfahrdienst in der Zeit von Montag bis Freitag nur noch unter einer zentralen Handynummer angenommen. Dies soll die Arbeit und Organisation vereinfachen und Verwirrung vorbeugen helfen. Die Nummer lautet 0151 41682358. Angewählt werden kann sie an den genannten Wochentagen in der Zeit von 10 bis 12 Uhr und von 15 bis 17 Uhr. „Wer den Behindertenfahrdienst benötigt, muss sich bis spätestens zwei Tage vor dem Termin bei uns melden“, erklärt Annemarie Engels. Sie betont: „Alle anderen Kontaktadressen sowie Telefonnummern des Vereins gelten nicht für den Behindertenfahrdienst.“