Frau an der Spitze Carina Hogrebe führt jetzt die Dormagener FDP

Die Dormagener FDP hat auf ihrem Stadtparteitag in der Gaststätte „Vater Rhein“ in Stürzelberg eine neue Vorsitzende gewählt. Die Mitglieder entschieden sich für eine Frau an der Spitze der örtlichen Liberalen: Sie votierten für Carina Hogrebe, die damit auf Dirk Rosellen folgt. Rosellen war seit 2018 Vorsitzender der Dormagener Freien Demokraten gewesen. Zu Hogrebes Stellvertreter bestimmten die Mitglieder Arne Janson, neue Schatzmeisterin ist Christiane Schwedesky, und Schriftführerin wurde Alexandra Günzel. Zu Kassenprüfern wählten die Anwesenden Gunther Hälbich, Matthias Röder und Benno Scharpenberg. Dirk Rosellen bleibt dem Vorstand auch weiterhin als Beisitzer erhalten. Zu weiteren Beisitzern bestimmten die anwesenden Parteimitglieder Torsten Günzel, Kai-Ole Hartmann und Joana Krüger.