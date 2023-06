1400 Pflanzen Cannabis-Plantage in Dormagen entdeckt

In einem bei der Staatsanwaltschaft Düsseldorf geführten Ermittlungsverfahren wegen Rauschgiftkriminalität wurden am Dienstag, 13. Juni, durch Polizeibeamte der Kreispolizeibehörde drei Anschriften in Dormagen durchsucht. Bei den Durchsuchungen konnten insgesamt vier professionell betriebene Plantagen mit ca. 1400 Pflanzen aufgefunden werden. Die Pflanzen wurden genauso sichergestellt wie ca. 2,3 Kilogramm Marihuana und 63 Kilogramm unverzollter Tabak.