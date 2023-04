Theateraufführung in Dormagen „Eingeschlossene Gesellschaft“ am BvA-Gymnasium

Nach 14 langen Schuljahren hadert die Schülerin Fabienne Prohaska (Paria Ghaffari-Hosseini) mit dem Schulsystem. Ihr fehlt sage und schreibe ein Punkt zur Abiturzulassung. Szenenwechsel in ein Lehrerzimmer, das nicht nur optisch allen gängigen Klischees entspricht: Schnell werden die Lager innerhalb der Lehrerschaft klar: Drei junge entspannte Typen mit teilweise sehr laxer Dienstauffassung, zwei Lehrkräfte alter Schule, ein Außenseiter. In diese Lage platzen Fabiennes Eltern (Julia Köhler und Lukas Kitza). Sie wollen nicht akzeptieren, dass die Zukunft ihrer Tochter an einem einzigen Notenpunkt hängen soll und verlangen, Fabiennes Fall noch einmal wohlwollend zu prüfen. Das soll jetzt sofort, am Freitagnachmittag um 15.30 Uhr geschehen. Zur Bekräftigung ihres Anliegens haben die Eltern eine Pistole mitgebracht. Den in Geiselhaft genommen Lehrern geben sie eine Stunde Zeit zur Beratung. Von der Polizei kommt keine Hilfe: Patrick Reichelt als Polizist hat stets die Lacher auf seiner Seite, wenn er die telefonischen Hilferufe der eingeschlossenen Lehrer lange Zeit aus gutem Grund nicht ernstnimmt.