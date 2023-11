Schule in Dormagen Musical-Aufführung am BvA entführt in eine Parallelwelt

Die Idee und der Text zum Halloween-Musical „Das Portal“ entstanden in der Profilklasse „Meine Bühne“. Im Stück besuchen vier Kinder eine Bibliothek. Als sie aus einem Regal ein bestimmtes Buch herausnehmen, öffnet sich ein Portal und sie finden sich in der Unterwelt bei den Untoten wieder. Nur wenn sie drei Aufgaben lösen, gelangen sie an einen Schlüssel, der ihnen die Tür zurück in ihre eigene Welt öffnet. Sie stehen dabei im Wettlauf gegen die Zeit und müssen es mit dem dunklen Lord aufnehmen, der den Schlüssel ebenfalls an sich reißen möchte. Die Kinder treffen auf Vampire, Mumien und einen Puppenspieler und erreichen dank ihrer eigenen Geschicklichkeit und mit der Hilfe einiger Bewohnern der Unterwelt schließlich ihr Ziel.