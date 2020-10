Projekt in Dormagen : Lanxess fördert „Chemie und Technik für kleine Forscher“

Dormagen Am Bettina-von-Arnim-Gymnasium stellen Schüler der Jahrgangsstufen 5 und 6 Seifen, Shampoos und Badekugeln her. Auch kleine Flipperautomaten werden gebaut und mit Beleuchtung versehen.

Dank einer Förderung durch Lanxess in Höhe von rund 2000 Euro kann am Bettina-von-Arnim-Gymnasium in den Jahrgangsstufen 5 und 6 in diesem Jahr das Differenzierungsangebot „Chemie und Technik für kleine Forscher“ durchgeführt werden. Den Chemie-Schwerpunkt bildet dabei die Seifenherstellung.