Busverkehr in Dormagen : Jusos loben „neuen“ ÖPNV

Dormagen Die Jusos äußern sich sehr erfreut über die Entwicklung des ÖPNV in Dormagen. Nicht zuletzt deshalb, weil sie bei den zuletzt präsentierten Veränderungen ihre Vorstellung umgesetzt sehen.

Umso erfreulicher finden die Jusos es, dass ihr Einsatz und ihre Arbeit Früchte trägt und die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD) ab dem Jahr 2022 über zwei Millionen Euro jährlich zusätzlich in Ausbau und Betrieb des ÖPNV in Dormagen investieren wird. „Die von uns gestellten Anregungen und Forderungen aus dem letzten Wahlprogramm werden endlich umgesetzt“, erklären die beiden Jusos Max Schreier und Laurenz Tiegelkamp, Initiatoren der Kampagne #umsteigen und mittlerweile Stadträte in Dormagen. „Wir freuen uns, dass mit dem Fahrplanwechsel ab dem 12. Dezember die Taktung der wichtigen Stadtbus-Linien erhöht und somit deutlich bessere Anschlussverbindungen an die beiden Dormagener Bahnhöfe geschaffen werden konnten.“