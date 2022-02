Busverkehr in Dormagen : Diese Haltestellen werden als nächstes barrierefrei

Die Bushaltestelle an der Straße Im Daubenthal in Dormagen Mitte ist bereits umgebaut worden. Foto: Georg Salzburg(salz)

Dormagen Eine gute Nachricht für ÖPNV-Nutzer und auch für die Stadtbad- und Verkehrsgesellschaft Dormagen (SVGD): Vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr gibt es Geld für den barrierefreien Umbau von 18 Haltestellen in Dormagen.

In Dormagen ist dieser Ausbau ein Zwischenschritt, denn die Herstellung von Barrierefreiheit läuft längst. Schmitz hofft, bis Ende 2024 den Umbau insgesamt abschließen zu können. Nicht umgebaut werden einige wenige Haltestellen, wenn diese sehr wenig frequentiert werden. Diese Haltestellen werden als nächstes barrierefrei: Haltestelle 1 Im Scheidpatt (Haltestelle Am Damschenpfad, Fahrtrichtung Nievenheim Bahnhof); Haltestelle 2 Am Damschenpfad (Damschenpfad, Richtung Nievenheim Bahnhof); Haltestelle 3 Johannesstraße (Nievenheim Bahnhof, Richtung Nievenheim); Haltestelle 4 Johannesstraße (Nievenheim Bahnhof, Richtung Delrath); Haltestelle 5 Johannesstraße (Sonnenstraße, Richtung Stürzelberg); Haltestelle 6 Bahnstraße (Am Weißen Stein, Richtung St. Peter); Haltestelle 7 Bahnstraße (Am Weißen Stein, Richtung Zons); Haltestelle 8 Bahnstraße (Uferstraße, Richtung St. Peter); Haltestelle 9 Bahnstaße (Uferstraße, Richtung Zons), Haltestelle 10 Oberstraße (Unterstraße, Richtung St.Peter); Haltestelle 11 Oberstraße (Unterstraße, Richtung Zons); Haltestelle 12 - Stürzelberger Straße (Kurfürstenstraße, Richtung St. Peter); Haltestelle 13 Stürzelberger Straße (Kurfürstenstraße, Richtung Zons); Haltestelle 14 Nievenheimer Straße (Nievenheimer Straße, Richtung Stürzelberg); Haltestelle 15 Nievenheimer Straße (Nievenheimer Straße, Richtung Dormagen Mitte); Haltestelle 16 Nettergasse (Heinrich van Achten Straße, Richtung Horrem); Haltestelle 17 Nettergasse (Heinrich van Achten Straße, Richtung Innenstadt); Haltestelle 18 Hagelkreuzstraße (An der Moschee).