Busverkehr in Dormagen : CDU will mehr Infos an Haltestellen

CDU will mehr Infos an Haltestellen

Busverkehr in Dormagen

Im März wurde in Neuss das neue Informationssystem vorgestellt - ein Vorbild für Dormagen. Foto: Stadtwerke Neuss

Dormagen Die CDU setzt sich für eine bessere Information von Fahrgästen an den Bushaltestellen in Dormagen ein. Die Nachbarstadt Neuss dient dabei als Vorbild.

Die CDU setzt sich für eine bessere Information von Fahrgästen an den Bushaltestellen in Dormagen ein. Sie beantragt im nächsten Digitalisierungsausschuss die Anschaffung von dynamischen Fahrgastinformationssystemen Haltestellen. Dafür sollen die Anzahl der Haltestellen mit hohem Fahrgastaufkommen erfasst, in Frage kommende Förderprogramme ermittelt und Angebote eingeholt werden.