Linien 883, 885, WE1 und NE1 Busfahrplan ändert sich wegen Vollsperrung der Norbertstraße in Dormagen

Betroffen sind die Stadtbus-Linien 883, 885, WE1 und NE1. Die Haltestellen Straberg Kirche, Kronenpützchen, Nievenheimer See, Nievenheim Sportplatz und Südstraße (auf der Südstraße) können nicht angefahren werden. Es gibt Ersatzhaltestellen in Straberg am Linden-Kirch-Platz und auf der Horremer Straße im Kreuzungsbereich Am Straberger See. In Nievenheim stehen die Haltestellen Neusser Straße und Südstraße auf der Hindenburgstraße für den Ein- und Ausstieg zur Verfügung.