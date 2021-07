Bus-Projekt in Dormagen : Aktionsangebot für den Walddorfbus

Bus-Projekt in Dormagen

Straberg Bis zum Jahresende ist es möglich, den in Straberg beheimateten Bus zu vergünstigten Konditionen zu mieten. Damit soll er öfter ins Rollen kommen. Was er kostet? Eine Übersicht.

„Durch die Corona-Pandemie konnte der Bus bislang leider noch nicht in dem Umfang eingesetzt werden, wie wir uns das gewünscht haben“, sagt Manfred Steiner, Mitinitiator des Walddorfbusses. „Mit Abklingen der Pandemie hoffen wir, dass die Nachfrage nun deutlich zunimmt.“ Bis zum Jahresende ist es nun möglich, den Bus, der sieben Sitzplätze bietet, zu vergünstigten Konditionen zu mieten. Eine Anmietung des Busses an einem kompletten Wochenende von freitags 18 Uhr bis sonntags 21 Uhr kostet 99 Euro. Eine Tagesfahrt von 6 bis 6 Uhr des Folgetags kostet 49 Euro. Montags kann der Bus nicht gemietet werden. Als reines E-Fahrzeug ist der Walddorfbus besonders umweltfreundlich. „Das Organisationsteam für den Bürgerbus hat aus städtischer Sicht großen Dank und Anerkennung verdient, denn es setzt sich für Klimaschutz, bessere Mobilität und das soziale Miteinander im Walddorf ein. Deshalb kann ich nur an alle appellieren, diese Aktion zu unterstützen und das schöne Angebot wahrzunehmen“, sagt Bürgermeister Erik Lierenfeld.