Besonderes Event in Zons Burglichter begeistern die Besucher

Pünktlich um 17.30 Uhr am Samstagnachmittag eröffnete Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei schönstem Sonnenschein zum ersten Mal die BurgLichter Zons. Jung und Alt wurden auf eine märchenhafte Reise eingeladen. Gleich zu Beginn des Spektakels füllte der Künstler Friedrich Raad den Gewölbekeller mit einem außergewöhnlichen Schattentheater und seiner Version der Ballade – „Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland“. „Im Jahr habe ich ungefähr 150 Auftritte deutschland-weit, aber diese Veranstaltung ist für mich eine ganz besondere“, so der Künstler. „Die Burg hat einfach etwas sehr Faszinierendes an sich und die Menschen hier sind so voller Freude. Es macht mich glücklich, hier in all die begeisterten Augen zu sehen“, so Raad weiter.