Burg-Junge aus Dormagen-Hackenbroich : So machen Schützen die zerstörte Burg sichtbar

So machen Schützen die zerstörte Burg sichtbar

Hackenbroich Dort, wo zurzeit ein Grüngürtel zwischen Grundschule Burg und der Kita St. Katharina liegt, stand vom 14. Jahrhundert bis 1953 die Burg Hackenbroich. Um die Erinnerung an dieses Gebäude wachzuhalten, setzt sich der Schützenzug „Burg-Junge 1985“ aus Hackenbroich ein.

Neben der Grundschule weisen auch die benachbarten Straßen „Burgstraße“ und „Am Burggraben“ auf die historische Stätte hin – ansonsten ist das Gebäude aus dem Alltag verschwunden. Seit dem vergangenen Jahr planen die Brauchtumshüter um Stefan Buchartz mehrere Aktionen, um die Burg wieder darzustellen. „Aber wie macht man das, wenn sie nun mal nicht mehr zu sehen ist“, berichtet Buchartz lachend von den Überlegungen. Angefangen mit Fahnen, mit denen sie beim Schützenfest auf die Burg hinwiesen, schlossen sich Treffen mit den Hackenbroicher Heimatfreunden, der Stadt Dormagen und anderen Interessierten an, die gemeinsam das geschichtliche Erbe Hackenbroichs besser präsentieren möchten. So haben die Burg-Junge nun Butterbrotdosen mit dem Burg-Bild bedrucken lassen, auch Bierdeckel mit diesem besonderen Hackenbroicher Motiv gibt es. Mit den Mädchen und Jungen der Kita St. Katharina wurde eine Mal-Aktion veranstaltet, bei der die Burg in vielen Farben ausgemalt wurde.