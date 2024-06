Teilnahme an bundesweiter Aktion So war der erste Digitaltag in Dormagen

Digitalisierung kann das Leben vereinfachen, verschönern und im Ernstfall sogar Leben retten. Anlässlich des jährlichen bundesweiten Digitaltages konnten sich Besucher am Freitag zum ersten Mal über den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Verwaltung sowie über zahlreiche weitere Digitalprojekte im Stadtgebiet von Dormagen informieren. „Eine gute Mischung aus digital und analog”, so beschrieb Thomas Hegenbarth, Chief Digital Officer der Stadt Dormagen, den Digitaltag in Dormagen. Die Veranstaltung versammelte am Freitag Stadtverwaltung sowie Aussteller und Interessierte in der Kulturhalle. „Der Digitaltag ist eine bundesweite Initiative, um die Digitalisierung zu fördern. Wir in Dormagen wollen uns vor Ort sehr facettenreich zeigen. Mit vielen verschiedenen Akteuren und Akteurinnen. Digitalisierung ist ein Querschnittsthema”, erklärte Thomas Hegenbarth.