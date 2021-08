Bundestagswahl 2021 : So beantragen Dormagens Bürger die Briefwahl

Ab kommenden Montag kann gewählt werden. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Dormagen Das Wahlamt der Stadt öffnet ab Montag, 23. August, im großen Trausaal des historischen Rathauses seine Tür. Dort werden die Briefwahlunterlagen für die kommende Bundestagswahl wie gewohnt ausgestellt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Beantragung eines Wahlscheins können alle wahlberechtigten Bürger persönlich, online oder schriftlich durchführen. Neben dem digitalisierten Verfahren über eine Verlinkung auf der städtischen Homepage unter www.dormagen.de besteht auch die Möglichkeit eines Antrags per E-Mail an wahlamt@stadt-dormagen.de oder per Brief an Stadt Dormagen, Wahlamt, Paul-Wierich-Platz 1, 41539 Dormagen. Dazu müssen folgende Daten angegeben werden: Familienname, Vorname(n), Wohnanschrift inkl. Straße, Hausnummer, PLZ und Ort.

Bei einer Beantragung über das Internet sind Wahlbezirk- und Wählerverzeichnisnummer anzugeben, diese stehen auf den bald eintreffenden Wahlbenachrichtigungen.

Nach der Antragstellung versendet die Stadt die Dokumente für die Wahl zeitnah per Post an die angegebene Anschrift. Es ist auch möglich, die Wahlunterlagen an eine Urlaubsadresse senden zu lassen oder sie persönlich im Wahlamt abzuholen. Wie in der Vergangenheit können die direkt in Empfang genommenen Briefwahlunterlagen auch vor Ort ausgefüllt und die Stimme unmittelbar abgegeben werden.

Nach Erhalt der Dokumente sollte geprüft werden, ob sie vollständig sind: personalisierter Wahlschein mit Dienstsiegel und Unterschrift; ein amtlicher Stimmzettel zur Bundestagswahl; amtlicher Stimmzettelumschlag (blau); amtlicher Wahlbriefumschlag (rot); Merkblatt mit offiziellen Hinweisen und bebilderten Erläuterungen zur Briefwahl. Der ausgefüllte Stimmzettel muss in den blauen Stimmzettelumschlag gelegt und zugeklebt werden. Der blaue Umschlag sowie die ausgefüllte „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ (Rückseite Wahlschein) werden anschließend zusammen in den roten Wahlbriefumschlag gegeben und ebenfalls zugeklebt. Dieser Umschlag kann persönlich im Rathaus abgegeben werden oder unfrankiert per Post versendet werden.