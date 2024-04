Freiwillige gesucht Stadt Dormagen hat noch freie Stellen für den Bundesfreiwilligendienst

Ob in der Grundschule, in der Stadtbibliothek oder bei der Feuerwehr – für Menschen, die sich sozial engagieren wollen, hat die Stadt noch freie Stellen im Bundesfreiwilligendienst. Gesucht werden Jugendliche und junge Erwachsene, die von August bis Juli 2025 ihren Bundesfreiwilligendienst bei der Verwaltung machen möchten. Die Arbeitszeit beträgt 39 Stunden pro Woche. Vergütet ist die Stelle mit 450 Euro pro Monat. Interessierte können ihre Bewerbungsunterlagen an Tamara.Brickmann@stadt-dormagen.de senden. Fragen beantwortet sie unter 02133 257 423 (ab dem 27. April ist sie unter 02133 257 2148 erreichbar). Der Bundesfreiwilligendienst bei der Stadt ist in folgenden Bereichen möglich.