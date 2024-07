Abgabe für Hundebesitzer Dormagen erhebt höchste Hundesteuer im Kreis

Hundebesitzer kennen das: Alle Jahre wieder flattert der Hundesteuerbescheid ins Haus. Den hat der Bund der Steuerzahler für das Jahr 2024 in Nordrhein-Westfalen jetzt wieder unter die Lupe genommen. Erstes Fazit: „Bei unserem jährlichen Hundesteuervergleich aller 396 Städte und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen fällt in diesem Jahr auf, dass die Steuern für gefährliche Hunde steigen und mancherorts sogar neu eingeführt wurden. Generell ist die Spanne bei der Hundesteuer groß.“ Doch wie steht Dormagen im Vergleich da?