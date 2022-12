Bürgerstiftung in Dormagen Über 300.000 Euro flossen in Projekte

Jahr für Jahr fördert die Bürgerstiftung Dormagen neue und bestehende Projekte und ruft eigene Vorhaben ins Leben. Seit der Gründung im Jahr 2008 flossen bis einschließlich 2022 mindestens 330.000 Euro in zahlreiche Projekte, teilte der Vorsitzende Martin Voigt mit. Der Kassenbericht für das Jahr 2021 wurde dem Gremium erst vor rund einer Woche vorgestellt. Daraus resultierte, dass es pandemiebedingt kaum zu externen Anträgen durch Vereine oder Projektgruppen kam, auch in diesem Jahr seien die Anfragen noch gering gewesen. „Die Menschen sind weiterhin sehr zurückhaltend, die Pandemie oder natürlich auch der Ukraine-Krieg belasten viele weiterhin“, erklärt Voigt. Dennoch seien die vergangenen zwei Jahre durchaus „sehr erfolgreich“ gewesen, so konnte die Bürgerstiftung viele eigene Projekte realisieren.