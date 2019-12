Für Projekte in Dormagen : Bürgerstiftung Dormagen vermeldet Rekord bei der Kalenderaktion

Dormagen Die Bürgerstiftung Dormagen hatte die Adventskalender-Zahl wegen der hohen Nachfrage schon von 3000 auf 3500 aufgestockt. Doch auch diese Exemplare reichten nicht aus, so beliebt waren die Adventskalender für den guten Zweck.

„Das ist ein Wahnsinns-Ergebnis“, sagte der Vorsitzende der Bürgerstiftung, Martin Voigt, nach der offenen Vorstandssitzung am 19. Dezember: Alle 3500 Exemplare zum Preis von fünf Euro konnten verkauft werden. „Herzlichen Dank an alle Helfer“, so Voigt.

„Wir freuen uns sehr, dass die Nachfrage weiterhin riesig ist“, erklärten die Projektkoordinatoren Christoph Geldmacher und Thomas Fresewinkel. Die Stiftung setzt bereits bei der Produktion auf den sozialen Charakter: So wird der Kalender jedes Jahr von einer Behindertenwerkstatt der Caritas in Köln produziert, seit einigen Jahren wird das Motiv von verschiedenen Grundschulen in Dormagen gestaltet. Beim Verkauf der Kalender halfen mehr als 25 Ehrenamtliche und knapp 20 Verkaufsstellen im gesamten Stadtgebiet. „Nur durch die vielen Preisspenden der Einzelhändler und Unternehmen in Dormagen und die Unterstützungsbereitschaft der Dormagener Bevölkerung ist ein solcher Erfolg möglich“, sagten sie. Die Gewinne sind ein Anreiz: 180 Preise im Gesamtwert von über 8000 Euro, darunter der 1000-Euro-Reisegutschein als Hauptgewinn, ein Heißluftballonrundflug, viele weitere Reise-, Gastronomie und Einkaufsgutscheine und viele andere Preise machen diesen Adventskalender zu etwas ganz Besonderem.