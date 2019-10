Neuwahlen in Dormagen : Bürgerstiftung stellt Weichen bis 2025

Dormagen Neue Schwerpunkte, neue Mitglieder im Stiftungsrat und perspektivische Leitlinien: Die Dormagener Bürgerstiftung stellt sich nach dem erfolgreichen Zehnjährigen 2018 neu auf und plant bereits bis 2025.

Das soll nicht nur so bleiben, sondern weiter ausgebaut werden. So berichtete Vorsitzender Martin Voigt von einem Workshop, bei dem Ziele für 2025 formuliert wurden – darunter eine steigende Bekanntheit, vermehrte Öffentlichkeitsarbeit, weniger Bürokratie, Prozessoptimierung und eine Wachstumsstrategie. „Wir wollen mehr Dormagener ansprechen, uns bei Einzelprojekten oder der Vorstandsarbeit zu unterstützen“, erläuterte Voigt. Die neuen Themenschwerpunkte: Unterstützung von Familien, Bildungsprojekte, Ökologie und Umwelt sowie Kultur im Stadtgebiet. Für diese fünf Punkte gelte es, nun gemeinsam Leitlinien zu entwickeln. „Das Bewusstsein zur strategischen Ausrichtung ist geschärft“, sagte Professor Matthias Franz, Vorsitzender des Stiftungsrates der Bürgerstiftung, der den siebenköpfigen Vorstand der Stiftung berät und begleitet. Im Frühjahr soll das Strategiepapier 2025 verabschiedet werden.

Investition Jährlich fließen 20.000 bis 25.000 Euro an Projekte in Dormagen.

Das Jubiläumsjahr 2018 stand im Mittelpunkt des Vorstands-Jahresrückblicks von Martin Voigt und Hans-Jürgen Peters. „Wir hatten ein sehr erfolgreiches Jahr, in dem wir 22 Projekte mit knapp 28.000 Euro unterstützt haben“, so der Vorsitzende. Er erinnerte an zahlreiche Veranstaltungen wie die Geburtstagsparty vor dem Historischen Rathaus, das Charity-Dinner und viele Gelegenheiten, an das zehnjährige Bestehen der Bürgerstiftung Dormagen zu erinnern. Im Mittelpunkt des Jahres stand die „Stadtwette“, bei der Voigt und Bürgermeister Erik Lierenfeld gewettet hatten, innerhalb des Jahres 65.000 Euro als Zustiftung zusammenzubekommen – für jeden Dormagener Bürger 1 Euro. Erreicht wurden 75.000 Euro. Daher leisten Voigt und Lierenfeld nun von Wettpate Hermann Gröhe MdB ausgesuchte „Sozialstunden“ bei Vereinen ab: Nach dem Waschen eines DRK-Wagens und der Badminton-Nacht der DBG stehen noch Kopfweidenschnitt und Eselspaziergang an.