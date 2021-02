Bürgerstiftung Dormagen : Schutz-Masken für Hilfsbedürftige

Dormagen Die Bürgerstiftung der Stadt Dormagen will hilfsbedürftige Menschen unterstützen und gibt kostenlose Masken ans Praxisnetzwerk der Ärzte.

Die Masken wurden jetzt durch Michael Hug, Mitglied des Stiftungsrates, an Martina Reimer vom Ärztenetzwerk Dormagen übergeben. Die Mund-Nase-Bedeckungen sollen an Personen ausgeteilt werden, denen zusätzliche und kostenlose Masken eine Entlastung im Alltag bieten. Die Anfrage bei Ärzten als Vertrauenspersonen wird dabei als leichter eingeschätzt, als wenn man diese Unterstützung an anderer Stelle in Anspruch nehmen muss.