Bürgerstiftung Dormagen : Zwei weitere Stromkästen sind nun bunt

Dormagen Das erfolgreiche Projekt „Dormagener Kunstkästen“, das die Bürgerstiftung 2017 gestartet hatte, wird weiter fortgesetzt. Jetzt wurden zwei weitere Stromkästen mit schönen Motiven neu gestaltet.

Das Projekt „Dormagener Kunstkästen“ der Bürgerstiftung Dormagen schreitet weiter voran. So konnten nun zwei weitere Stromkästen im Stadtgebiet fertiggestellt werden, die ein wenig mehr Farbe in den Alltag bringen und die üblicherweise schmucklosen Stromkästen mit einem schönen Motiv versehen. In Kooperation mit der evd Energieversorgung Dormagen wird dieses Projekt als generationsübergreifende Aktion im gesamten Stadtgebiet angeboten. Wer einen Kasten gestalten möchte, kann sich an die Bürgerstiftung wenden, da das Projekt weitergeführt wird.

In Zusammenwirken mit dem Raphaelshaus konnte nun ein weiterer Stromkasten am Raphaelsweg 16 gestaltet werden, ebenso ein Stromkasten in Delrath am Eingang des Spielplatzes Am Quirinushof, der von Stefanie Börgener bemalt wurde. „Wir freuen uns sehr, dass die Resonanz auf diese Aktion weiterhin sehr hoch ist und sich immer wieder Bürgerinnen und Bürger, Einrichtungen und Vereine finden, die helfen, das Stadtbild auf diese Weise zu verschönern“, sagten Gabriele Böse vom Stiftungsrat und Hans-Jürgen Peters vom Vorstand der Bürgerstiftung, die die Koordination dieses Projekts übernommen haben. Das Raphaelshaus hat nun bereits drei Stromkästen im Stadtgebiet verschönert.