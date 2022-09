Bürgerstiftung Dormagen : Hochbeet für Kita

Horrem Das breite Engagement der Bürgerstifung reicht in viele gesellschaftliche Bereiche und schließt auch Kindertagesstätten in Dormagen mit ein.

Die Dormagener Bürgerstiftung hat der Kita Rappelkiste in Horrem im Rahmen des Projekts „Dormagen blüht nachhaltig auf“ und zusammen mit Mitteln aus dem Verfügungsfonds Soziale Stadt Horrem ein Hochbeet zur Verfügung gestellt, damit diese eigenes Gemüse anpflanzen kann. „Durch das Heranziehen von Pflanzen aus Samen und die Pflege des Hochbeets lernen die Kleinsten bereits was Verantwortung, Geduld und Verlässlichkeit bedeutet. Die Kinder bekommen so einen besonderen Bezug zu Lebensmitteln und das Thema gesunde Ernährung wird ganz praktisch und natürlich erlebbar“, berichtet Gabriele Schirdewan als Projektverantwortliche bei der Dormagener Bürgerstiftung.