Bürgerstiftung Dormagen : Geldmacher-Preis an die OGS Stürzelberg für ihr „Gesund bleiben“-Projekt

Geldmacher-Preis an die OGS Stürzelberg für ihr „Gesund bleiben“-Projekt

Stürzelberg Der jährlich von der Bürgerstiftung Dormagen mit 1000 Euro dotierte Ulrich-Geldmacher-Preis geht dieses Mal an die Offene Ganztagsschule (OGS) in Stürzelberg für ihr Projekt „Ich bleibe gesund!“

Die stellvertretende Vorsitzende Agnes Meuther, Vorstandsmitglied Peter-Olaf Hoffmann sowie die Stiftungsratsmitglieder Rosemarie Albrecht und Christoph Geldmacher überreichten die Auszeichnung an Rebekka Kramer und das Team der OGS der St.-Nikolaus-Schule.

Jedes Jahr wird eine Dormagener Bildungseinrichtung für ein außerordentliches Bildungsprojekt ausgezeichnet. Benannt ist der Preis nach dem Mitgründer der elf Jahre alten Bürgerstiftung, Ulrich Geldmacher. Das Projekt „Ich bleibe gesund!“ dreht sich um gesundes Essen und mehr Bewegung. So gab es eine Obsttheke, von den Kindern vorbereitetes Fingerfood sowie mit Früchten und Kräutern angereichertes Wasser. In der Turnhalle ging es auch um Sport.Von der finanziellen Unterstützung der Bürgerstiftung um den Vorsitzenden Martin Voigt wurden für das OGS-Projekt „Ich bleibe gesund!“ einige Materialien für den Thekenbau, Küchenutensilien und Bücher angeschafft. Die OGS St. Nikolaus in Stürzelberg hat einen Ernährungs- und einen Bewegungsführerschein entwickelt, der von allen Schülern erworben werden kann. Für die OGS sei die Idee jetzt schon ein Gewinn, da es zahlreiche Fortführungs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten gebe.