„SchoHnzeit“ spielt am 14. Juni im Phonomuseum : Erstes Online-Benefiz-Konzert zugunsten der Bürgerstiftung Dormagen

„SchoHnzeit“ spielt am 14. Juni im Phonomuseum

Dormagen Die Band „SchoHnzeit“ spielt am 14. Juni ab 15 Uhr ein Konzert im Phonomuseum, das auf „Dormagen Kulturbunt“ auf Facebook live übertragen wird. Dafür bitten die Musiker um Spenden für die Dormagener Bürgerstiftung.

Auch während der Corona-Pandemie laufen viele Aktionen der Bürgerstiftung Dormagen weiter. Neben der Kunstkästen-Malaktion und dem Bereitstellen von Besuchshütten für Altenheime findet jetzt auch ein Benefiz-Konzert statt – dieses Mal wegen der coronabedingten Auflagen allerdings nur online. So wird im Internationalen Phono- und Radiomuseum Dormagen an der Bahnhofstraße am Sonntag, 14. Juni, von 15 bis 16.30 Uhr die Band „SchoHnzeit“ unplugged Covermusik spielen, die auf der Facebook-Seite von „Dormagen Kulturbunt“ zu sehen und hören sein wird.