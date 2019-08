Bürgerstiftung Dormagen : Die Kunstkästen-Aktion wird fortgesetzt

Dormagen Rund 50 Stromkästen wurden bislang bunt angemalt.

Jetzt im Sommer haben Kinder des Raphaelshauses, Killian, Justin und Gerome, einen Stromkasten bemalt, der nun sehr schön aussieht. Fertig gestellt wurde in diesem Jahr auch ein Kasten vom FC Delhoven an der Hauptstraße in Delhoven: Natürlich ist darauf ein Fußballer in Rot-Weiß zu sehen. „Wir haben sehr schöne Kunstkästen erhalten“, sagt Gabi Böse. Im vergangenen Jahr wurden weitere zwölf Kästen fertig, unter anderem ein Kasten an der Brunnenstraße in Stürzelberg, den die OGS gestaltet hat. Auch Privatleute engagieren sich beim Bemalen der Stromkästen: So zeigt einer an der Ecke Moltkestraße / Friedrich-Ebert-Straße eine Katze. Auch für 2019 sind noch einige „Hingucker“ geplant.