Video-Tagung in Dormagen : Bürgerstiftung gibt 37.000 Euro für Projekte

Dormagen Der Stiftungsrat der Bürgerstiftung Dormagen hat Corona-bedingt auf eine persönliche Zusammenkunft verzichtet und stattdessen per Videokonferenz zum Abschluss des Jahres getagt.

„Das zu Ende gehende Jahr war ein für alle außergewöhnliches Jahr, was sich auch auf unsere Arbeit als Bürgerstiftung ausgewirkt hat“, sagte Martin Voigt, Vorsitzender der Bürgerstiftung. „So waren Präsenzveranstaltungen und Projekte der Bürgerstiftung nicht oder nicht in gewohnter Form möglich. Trotzdem freuen wir uns, dass wir Projekte im Wert von knapp 37.000 Euro für Dormagen auf den Weg bringen konnten.“ Voigt, der von einem positiven Jahr für die Stiftung sprach, erwähnte vor allem die „schnelle und unkomplizierte Umsetzung der Besucherhütten“, mit denen Bewohnern von Pflegeeinrichtungen den sicheren Besuch durch ihre Verwandten ermöglicht werden konnte. „Das gelang dank Partnern sowie einer Reihe von Spendern“, so Voigt. Eine abschließende Bilanz soll in der nächsten Sitzung im März 2020 gezogen werden.