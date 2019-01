Bürgermeister-Wahl in Dormagen: BM-Wahl: Tritt René Schneider für CDU an?

Dormagen Die Dormagener CDU hat einige Kandidaten in ihren Reihen, die das Format haben, sich für das Amt des Bürgermeisters zu bewerben.

Geht der Wunsch von Hans-Ludwig Dickers in Erfüllung? Der Chef der Dormagener Christdemokraten möchte eine Frau als Kandidatin für die Bürgermeisterwahl im Herbst 2020 aufbieten. Das hat er im vergangenen Jahr im Gespräch mit unserer Redaktion verraten. Ein Wunsch – mehr nicht, denn er müsste erst einmal eine kompetente Kraft in seinen Reihen finden, die ihm das „Ja-Wort“ gibt. Vielleicht schon im März, vermutlich aber erst im Juni soll auf einer Mitgliederversammlung der Kandidat oder die Kandidatin präsentiert werden, der/die im Herbst 2020 Amtsinhaber Erik Lierenfeld (SPD) herausfordert. Dabei steht derjenige längst fest, hat laut Dickers schon zugesagt, antreten zu wollen. Vorab verraten wird nichts: „Die Mitglieder haben ein Recht darauf, als Erste zu erfahren, wen der Vorstand ihnen vorschlägt.“ Grund genug, das mögliche Tableau einmal unter die Lupe zu nehmen und auf Wahrscheinlichkeit zu prüfen. Klar ist, dass es ein Kandidat aus den eigenen Reihen ist.

Kandidatin Nummer eins: Carola Westerheide, Geschäftsführerin der Fraktion. Die 53-Jährige ist seit dem Jahr 2000 Parteimitglied. Seit dieser Wahlperiode sitzt sie im Stadtrat – übrigens ebenso wie ihr Mann Rüdiger. Politisch ist Westerheide alles andere als ein Leichtgewicht: Bei der letzten Bundestagswahl war die gebürtige Siegenerin die Wahlkampfleiterin von Hermann Gröhe, jetzt ist sie die Büroleiterin von Landtagsmitglied Heike Troles. Ihre Vernetzung ist breit: Westerheide wurde 2006 stellvertretende Vorsitzende der Frauen Union, ist jetzt seit 2009 Beisitzerin in dem Gremium, das ist sie auch im Ortsverbandsvorstand Nievenheim. Im Stadtverband war sie von 2007 bis 2013 Schriftführerin. Die ehemalige Schulpflegschaftsvorsitzende am Bettina-von-Arnim-Gymnasium gehört dem Vorstand der Stadteltern an. Im Spendenbeirat der VR Bank eG ist sie seit einem guten Jahr die Vorsitzende, dem Vorstand der Initiative Dormagen gehört sie ebenso an. Prognose: Sie verfügt über das Potenzial, wäre eine sehr gute Wahl. Aber Westerheide hat schon erklärt, dass sie es nicht macht.